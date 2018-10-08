День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине стартуют масштабные авиационные учения
В Украине стартуют масштабные авиационные учения
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Новости: Сегодня в Барселоне состоятся похороны Монсеррат Кабалье
Сегодня в Барселоне состоятся похороны Монсеррат Кабалье

Медреформа в Украине: рентген будет бесплатным и появятся е-карты

Оборудование для проведения рентгена
10:51 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения намерены во второй половине 2019 года ввести для украинцев бесплатную диагностику и использовать электронные медкарты.

Медреформа в Украине набирает обороты — в Минздраве анонсировали ее следующие этапы. Во второй половине следующего года ведомство планирует запустить для украинцев бесплатную диагностику — рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие обследования.

Услуги оплатит Нацслужба здоровья, но только если на диагностику направляет семейный врач. Бесплатными будут и визиты к докторам вторичной медицины, но тоже по направлению терапевта. Посетить узкого специалиста можно и без направления, но такая консультация обойдется пациенту в копеечку, передает "Сегодня".

Платными станут и другие услуги, например, те, которые относятся к сфере эстетики и косметологии.

"Медучреждения смогут предоставлять эти услуги платно официально", — уточняет глава Минздрава Ульяна Супрун. Единый перечень платных услуг в больницах ведомство обещает обнародовать в ближайшее время.

Одним из шагов медреформы в 2019 году станет запуск электронных медкарт. Все данные о здоровье пациента обещают оцифровать. В карту хотят добавить электронные направления к специалистам вторички, рецепты на "Доступные лекарства" и больничные. В связи с этим в Минздраве советуют главам городов и общинам закупить в свои больницы компьютеры.

"Нужно скорее реорганизовать медучреждения в коммунальные некоммерческие предприятия и создать привлекательные условия для работы медиков", — добавляют в ведомстве.

В проекте бюджета на следующий год на здравоохранение предусмотрено 92,3 млрд грн — на 9,5 млрд грн больше, чем в этом. На первичку хотят выделить 15,3 млрд грн, на вторичку — 2 млрд грн, на экстренную медпомощь — 1 млрд грн.

Напомним, в этом году в рамках медреформы около 18 млн украинцев уже выбрали семейного врача. За последние три месяца 161 медучреждение, заключившее договор с Нацслужбой здоровья, получили почти 820 млн грн. Многим врачам электронные медкарты по душе.

"Могу в пару кликов увидеть всю историю болезни пациента: его жалобы другим врачам, их мнение и выписанные препараты — это помогает в диагностике. Во время приема заношу данные сразу в программу, это полностью избавляет от бумажной волокиты", — рассказал невропатолог из частной больницы Александр Николаенко.

Супрун заявила, что в Украине отменен ежегодный медицинский осмотр госслужащих

Он считает, что система е-карт будет, кстати, и в госклиниках, но сомневается, что власти смогут обеспечить каждого врача компьютером. Медики будут рады и бесплатной диагностике.

"Рентген у нас бесплатный, но мы берем плату за расходники — на них финансирования не дают. Если пленки оплатит государство — и пациентам будет приятнее, и сотрудникам меньше мороки с их закупкой", — считает терапевт Тамара Глинник.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что с 1 июля 2019 года УЗИ, рентген, анализы и другие обследования по направлению семейного врача будут бесплатными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бесплатная диагностика, Минздрав, Нововведения, Украинцы, Электронная медкарта.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Украине изменился климат Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обряды для незамужних девушек Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)

Последние новости

Минфин уверяет, что в бюджете-2019 хватит денег на зарплаты и пенсии Пересмотрел UFC: жуткий фол из Первой лиги Украины (Видео) Британская монархия в кинематографе: лучшие фильмы и сериалы о королевской семьи
Сегодня читают
01 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
02 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
03 Порядок получения субсидии в Украине
04 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в седьмом выпуске (Видео)
05 "Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC
Новости сегодня
12:11 На Тернопольщине волки нападают на местных жителей
12:10 Новое приложение от Google позволит заходить на заблокированы сайты
12:07 Количество погибших при взрыве многоэтажки в Кишиневе увеличилось
12:02 Сенцов начал писать сценарий нового фильма
11:54 Президент Бавриии - о последних результатах команды и возможном уходе Ковача
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Детские и школьные снимки украинских политиков
Детские и школьные снимки украинских политиков
Новости: Курс валют от НБУ: после выходных валюта подешевела
Курс валют от НБУ: после выходных валюта подешевела
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь