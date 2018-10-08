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Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
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Погода 9 октября: антициклон принесет в Украину бабье лето

Прогноз синоптиков на 9 октября
14:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки будет тепло, но на северо-западе похолодает из-за потока воздуха с севера Европы.

В Украине в ближайшие сутки 9 октября сухую погоду будет определять антициклон с центром над Польшей; но с севера Европы в страну переместится порция прохладного воздуха, вследствие чего в северо-западной части температура снизится, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей 7-12° тепла; днем 12-17°, в южной части страны, в восточных регионах, Днепропетровской и Закарпатской области 17-22 °.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Карпатах ясно Температура ночью +5…+7 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+ 8 градусов, днем +14…+16 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7 градуса, днем +18…+20 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+8 градуса, днем +19…+20 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градусов

В Киеве 9 октября без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 октября самая высокая температура днем была 29,5° в 1893 году, самая низкая ночью -2,1° в 1925 году.

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В Украине 10 октября также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 14-19°, в южной части и на Закарпатье ночью 7-12°, днем 19-23°.

В Киеве 10 октября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.

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Новости Украины, 9 октября, Антициклон, Дожди, Погода, Погода 9 октября, Прогноз погоды, Укргидрометцентр.
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