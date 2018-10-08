С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники

В течение 9 месяцев 2018 года государственный концерн "Укроборонпром" передал Вооруженным силам Украины 3,5тыс. единиц вооружения и военной техники, более 2тыс. из которых новое и модернизированное вооружение, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"3500 единиц вооружения и военной техники в этом году Укроборонпром передал украинской армии! И, что особенно важно, более 2000 из них - это новое и модернизированное вооружение", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Глава Украинского государства отметил, что бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер" и ракеты к ним, пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи – "все это уже на вооружении у наших защитников и усиливает обороноспособность Украины".

В свою очередь в "Укроборонпроме" уточнили, что предприятия бронетанкового кластера госконцерна с целью обеспечения бронетанковых подразделений необходимым резервом с начала года осуществили ремонт, восстановление, модернизацию и изготовили более 600 единиц бронетехники и двигателей.

"За этот период также было передано более 350 отремонтированных и модернизированных систем противовоздушной обороны, систем радиоэлектронной борьбы и связи. Украинские Воздушные силы получили от предприятий "Укроборонпрома" около 30 модернизированных и отремонтированных самолетов и вертолетов, а морские силы - две единицы отремонтированной морской техники", - перечислили в пресс-службе ГК.

В общем, говорится в информации, предприятия концерна в 2018 году перешли от ремонта устаревших образцов вооружения к модернизации и изготовлению нового оружия и техники.

"Сейчас производственные мощности загружены выполнением первоочередных задач по наполнению резервов украинского войска, созданием запасов вооружения и военной техники, усилением боевой эффективности украинских подразделений путем модернизации имеющегося вооружения и поставки новых образцов", - говорится в информации.

В пресс-службе госконцерна проинформировали, что для обеспечения украинских военных новым вооружением, конструкторы и инженеры предприятий "Укроборонпрома" в течение 2018г готовят к серийному производству свои последние разработки: "Например, на конечной стадии находятся разработки артиллерийских снарядов больших калибров, реактивных снарядов РС-80 от ГАХК "Артем", высокоточная реактивная система "Ольха" и другие".