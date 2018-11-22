Популярная туристическая страна ввела безвизовый режим для украинцев

Новости Украины: Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины сроком до 30 суток.

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью сроком до 30 суток, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без расходования времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор по прибытию для граждан Украины, ранее составлявший $60.

Напомним, в октябре Украина и Грузия подписали соглашение об отмене виз. Граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Подписание соответствующего соглашения дает возможность сохранить и улучшить уже существующий безвизовый режим между Украиной и Грузией на условиях, которые установлены положениями существующего соглашения между Кабмином Украины и исполнительной властью Грузии о безвизовых поездках граждан от 31 марта 1999 года.