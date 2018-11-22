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Украину накроет антициклон: как изменится погода

Украину накроет антициклон: как изменится погода
14:12 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: В пятницу, 23 ноября, из-за влияния антициклона Constantin погода в Украине будет сухой и холодной.

В ближайшие сутки, 23 ноября, прохладную и сухую погоду в Украине будет формировать антициклон с центром над севером страны, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков. На дорогах, кроме южных и большинства районов северных областей, местами гололедица. В Карпатах ночью, утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем -1…+12 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +1…+3 градусов, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем около -1 ...+1.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов,  днем 0…-2 градусов.

На востоке Украины сухо. Температура воздуха ночью  -6…-8 градусов,  днем 0…+2 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью -3…-5 градуса, днем -1…+1 градуса.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем -1…+1 градусов.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 15,3 градусов тепла в 1923 году, самая низкая ночью - 18,3 градусов мороза в 1927 году.

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В субботу, 24 ноября, в Украине также преимущественно без осадков, лишь ночью на крайнем западе страны небольшой снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на востоке 7-12° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на западе 2-7° тепла; на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-10°.

В Киеве субботу без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

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Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Прогноз погоды.
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