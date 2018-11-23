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Порошенко легализировал "евробляхи" и ввел новые штрафы

Порошенко легализировал &quot;евробляхи&quot; и ввел новые штрафы
09:54 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: auto-euro-sila.com.ua

Новости Украины: Петр Порошенко внес изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, таким образом легализовав "евробляхи" и установив новые штрафы.

Президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно легализации автомобилей на еврономерах. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", - говорится в сообщении.

Порошенко отметил, что эти законы - "непростой компромисс" между государством и собственниками "евроблях".

"Это – непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И чтобы последние не имели ни малейшего сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда потребую регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - написал Порошенко.

Президент призвал владельцев авто на еврономерах воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

Как сообщалось, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о снижении стоимости растаможки автомобилей на еврономерах. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 кубических сантиметров вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 кубических сантиметров вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Закон о "евробляхах" передан Порошенко

В тот же день парламент принял закон относительно усиления контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией. Согласно документу, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также будет запрещено использование такого автомобиля в предпринимательской деятельности или для получения дохода.

За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тысяч гривен. За принятие этих законов выступали автомобилисты на еврономерах, однако они требовали учесть некоторые поправки, которые еще больше снизят растаможку автомобилей. Парламент эти поправки не учел, что вызвало акции протеста автомобилистов с еврономерами. Протестующие требовали, чтобы президент наложил на закон вето.

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Все по теме:

Легализация, Налоговый кодекс, Таможенный кодекс, Еврономера, Евробляхи.
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