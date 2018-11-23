Муженко призвал военных ВСУ зажечь свечу памяти к годовщине Голодомора

Новости Украины: Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко призвал военнослужащих в субботу, 24 ноября почтить память жертв Голодомора.

Начальник Генерального штаба ВСУ — Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко призвал представителей ВС 24 ноября почтить память жертв Голодомора. Об этом он написал в Facebook.

"На суше, на море и в небе – ВСУ сильные, потому что помним о Голодоморе и защищаем Украину. 24 ноября – где бы ты ни был – помяни. Кто дома – в 16:00 зажгите свечу памяти на своем окне", - написал Муженко.

Он распространил видео, снятое Young&Hungry Production при поддержке Министерства информационной политики при участии Украинского института национальной памяти, Генерального штаба ВСУ и Центра исследований освободительного движения.

Как сообщалось, к акции "Зажги свечу памяти" в честь 85-й годовщины Голодомора уже приобщилось 70 стран, а в целом акция пройдет в 85 странах на всех континентах. 1 сентября 2018 года в Киеве стартовала Международная акция "Зажги свечу памяти", посвященная 85-й годовщине Голодомора. Первой зарубежной страной, где на следующий день зажгли свечу памяти, стала Турецкая Республика.