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Стало известно, кто поедет в Стамбул на Синод Вселенского патриархата

Стало известно, кто поедет в Стамбул на Синод Вселенского патриархата
13:30 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Петр Порошенко решил, что его советник Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, на котором будет утвержден текст Томоса.

Советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, на котором будет утвержден текст Томоса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы с вами находимся прямо накануне: 27-29 ноября Ростислав Павленко… поедет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса. А в декабре мы соберем Собор", - сказал П.Порошенко в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.

Ранее в пресс-службе Константинопольского патриархата сообщили, что конкретная дата Объединительного собора Православной церкви в Украине в декабре 2018 года будет утверждена и объявлена синодом Вселенского патриархата: "В ходе подготовки Всевышнего и Священного Синода 27-29 ноября 2018 года Вселенский патриархат подтверждает свое решение о предоставлении Томоса Автокефалии Православной Церкви Украины. В то время, когда идет процесс подготовки к Священному Совету (Собору) православной церкви в Украине, его конкретная дата в декабре 2018 будет представлена для подтверждения и объявления Священным синодом Вселенского патриархата".

"Священный Синод Вселенского патриархата объявит дату объединительного собора, который должен состояться в декабре", - написал в свою очередь глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) в соцсети Фейсбук.

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко также написал в Фейсбуке, что Объединительный собор состоится в декабре 2018 года, а "точная дата будет названа в ходе заседания Священного синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года".

Томос для Украины: кто претендует на пост главы Украинской автокефальной церкви

Позже председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор Православной церкви состоится в декабре в Киеве. В СМИ называли со ссылкой на источники дату собора – 9-10 декабря.

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Стамбул, Петр Порошенко, Участие, Ростислав Павленко, Синод, Вселенский патриарх, Утверждение текста Томоса.
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