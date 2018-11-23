На границе с Узбекистаном задержали украинскую фармацевтическую продукцию

Новости Украины: Узбекские таможеники задержали украинскую фармпродукцию на $4,8 млн.

Таможенная служба Республики Узбекистан не осуществляет таможенное оформление украинской фармацевтической продукции на сумму более $4,8 млн без каких-либо официальных объяснений и документов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Как уточнили в ассоциации, в частности, узбекские таможеники задержали продукцию ЧАО "Фармак" на сумму $2,2 млн, ООО "Юрия-Фарм" на сумму $2 млн, а также продукцию других производителей.

В этой связи АПЛУ обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с официальной просьбой лично вмешаться в ситуацию и посодействовать разрешению ситуации.

Республика Узбекистан является крупнейшим импортером украинской фармпродукции. В 2017 году Украина поставила в страну продукцию фармацевтической и химической промышленности на общую сумму более $61,2 млн.

Как сообщалось, по оценке посла Узбекистана в Украине Алишера Абдуалиева Узбекистан обеспечивает работающим в нем украинским фармацевтическим компаниям ежегодный рынок сбыта на уровне $49-50 млн.