Прогноз погоды на 24 ноября: преимущественно без осадков

Новости Украины: Сегодня, 24 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается облачная с прояснениями погода, синоптики прогнозируют снег на западе страны.

В субботу, 24 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью 4-9 градусов мороза, на Востоке до 13 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, только на Прикарпатье днем небольшой снег. На дорогах западных, центральных и восточных областей местами гололедица. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, в восточных областях 8-13 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза, в западных и южных областях 0-2 градуса тепла; на Закарпатье ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7 градусов", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве в субботу облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза. На Киевщине также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

Погода в субботу, 24 ноября Фото: meteo.gov.ua

Погода в субботу, 24 ноября, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью -3...-5°, днем 0...-2°;

в Виннице - солнечно, ночью -6...-8°, днем -1...-3°;

в Луганске - солнечно, ночью -8...-10°, днем -1...+1°;

в Луцке - солнечно, ночью -3...-5°, днем +3...+5°;

во Львове - снег, ночью -1...-3°, днем +4...+6°;

в Днепре - солнечно, ночью -6...-8°, днем +1...+3°;

в Донецке - солнечно, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

в Житомире -солнечно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

в Запорожье - солнечно, ночью -3...-5°, днем +2...+4°;

в Ивано-Франковске - снег, ночью -3...-5°, днем +3...+5°;

в Кропивницком - солнечно, ночью -5...-7°, днем -1...-3°;

в Николаеве - без осадков, ночью -2..-4°, днем +1...+3°;

в Одессе - ясно, ночью -2...-4°, днем +2..+4°;

в Полтаве -ясно, ночью -5...-7°, днем -1...-3;

в Ровно - солнечно, ночью -3...-5°, днем +2...+4°;

в Симферополе - без осадков, ночью -1...-3°, днем +4...+6;

в Сумах - ясно, ночью -3...-5°, днем +0...-2°;

в Тернополе - снег, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Ужгороде - без осадков, ночью +2...+4°, днем +7...+9°;

в Харькове - ясно, ночью -8...-10°, днем -1...+1°;

в Херсоне - солнечно, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Хмельницком - без осадков, ночью -5...-7°, днем -1...+1°;

в Черкассах - ясно, ночью -5..-7°, днем -1...+1°;

в Чернигове - солнечно, ночью -3...-5°, днем +0...-2°;

в Черновцах - без осадков, ночью -3...-5°, днем +0...+2°.

Напомним, в ГСЧС предупредили украинцев, что в результате влияния активного циклона 26 ноября и в течение суток 27 ноября ожидается ухудшение погодных условий. 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается ухудшение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег(прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автодорогах в названных областях.