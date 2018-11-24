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Порошенко по случаю Дня памяти жертв голодоморов обратился к украинцам

Порошенко по случаю Дня памяти жертв голодоморов обратился к украинцам
09:55 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Петр Порошенко в День памяти жертв голодомора призвал украинский народ, всех украинцев в мире зажечь свечу и почтить минутой молчания миллионы погибших.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что голодоморы в Украине были искусственными и совершенные нелюдями. Об этом говорится в обращении к украинскому народу и украинцам в мире в связи с Днем памяти жертв голодоморов. Он отметил, что в 2017-2018 годах Украина и весь цивилизованный мир отмечает 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа. 

"Это весомый повод вспомнить и осмыслить великие трагедии прошлого века, помянуть в молитве невинных жертв. Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - нелюдями против людей", - убежден глава Украинского государства.

По его словам, голодомор 1932-1933 годов, голодоморы 1921-1922 и 1946-1947 годов, политические репрессии, депортации - далеко не полный перечень преступлений, совершенных тоталитарным коммунистическим режимом на украинских землях.

"Во имя сохранения Украины мы должны всегда об этом помнить. Верю, миллионы невинно загубленных душ наконец смогли найти вечный покой - десятилетия замалчивания неприятных для системы исторических фактов остались далеко в советском прошлом, за железным занавесом того времени", - подчеркнул президент.

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Порошенко отметил, что цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы "горькая, но такая необходимая правда" стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку.

"Это нужно сегодня нам - тем, кто защищает от российской агрессии свою территорию и демократические ценности. Защищает от потомков тех, кто как раз и организовал эти преступления против нашего народа. От страны, где сейчас оправдывают Сталина и его приспешников", - добавил он.

"Это нужно мировому сообществу сегодня и в будущем - для того, чтобы распознать зло и никогда больше не допустить преступлений против человечества", - убежден президент.

Украинцы сочувствуют и солидарны с другими народами, пострадавшими от преступлений тоталитаризма.

"Мы помним и мы сильные", - заявил глава Украинского государства.

Порошенко призвал украинский народ, всех украинцев в мире в День памяти жертв голодомора зажечь свечу и почтить минутой молчания миллионы погибших. В Киеве 24 ноября пройдет благотворительно-просветительская акция "Свеча памяти". Пожертвования, собранные от ее проведения, передадут нуждающимся пожилым людям.

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Украинцы, Петр Порошенко, Призыв, Обращение, День памяти жертв Голодомора, Почтит память, Жертв Голодомора, Зажечь свечу.
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