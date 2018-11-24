Украинцев призывают приобщится к акции в память о жертвах Голодомора

Новости Украины: Сегодня, 24 ноября, в 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв Голодомора, украинцев призывают также зажигать свечи в окне своих домов.

Согласно традиции, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве.

Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", в 2003 году предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс (в частности известный как участник проекта создания книги Роберта Конквеста "Жатва скорби" — прим. ред.).

В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв Голодомора, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

В частности, пресс-служба КГГА в своем сообщении указала, что: "24 ноября на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" на ул. Лаврской, 3 пройдут траурные мероприятия к годовщине Голодомора 1932-1933 годов с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства и иностранных гостей".