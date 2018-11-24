Порошенко с супругой почтили память жертв Голодомора

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и Марина Порошенко возложили композиции из колосков к памятному кресту жертвам Голодомора на Михайловской площади.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Петр и Марина Порошенко в субботу возложили композиции из колосков к памятному кресту жертвам Голодомора, установленному на Михайловской площади в центре Киева.

Позднее в этот день состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине".

Напомним, в 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв Голодомора, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.