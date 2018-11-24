Погода 25 ноября: синоптики обещают потепление, местами пройдут дожди и снег

Новости Украины: В воскресенье, 25 ноября, синоптики прогнозируют незначительное потепление, местами пройдет мокрый снег и дождь, местами гололед.

Согласно прогнозу в воскресенье, 25 ноября, в западных, северных, местами центральных, днем и Харьковской областях мокрый снег и дождь (в Закарпатье, днем и на Прикарпатье преимущественно дождь), местами гололед, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° мороза, в центральных и восточных областях до 9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на западе и на юге страны 2-7° тепла, на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-10°.

Погода в воскресенье, 25 ноября Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 25 ноября, в городах Украины:

в Киеве - снег с дождем, ночью -3...-5°, днем +0...+2°;

в Виннице - без осадков, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Луганске - ясно, ночью -5...-7°, днем -1...+1°;

в Луцке - без осадков, ночью 0...+2°, днем +5...+7°;

во Львове - без осадков, ночью 0...+2°, днем +5...+7°;

в Днепре - без осадков, ночью -4...-6°, днем +0...+2°;

в Донецке - ясно, ночью -4...-6°, днем 0...+2°;

в Житомире - снег с дождем, ночью -2...-4°, днем +1...+3°;

в Запорожье - ясно, ночью -2...-4°, днем +2...+4°;

в Ивано-Франковске - без осадков, ночью -1...+1°, днем +5...+7°;

в Кропивницком - без осадков, ночью -3...-5°, днем +0...+2°;

в Николаеве - ясно, ночью -1..-3°, днем +5...+7°;

в Одессе - солнечно, ночью -1...-3°, днем +5..+7°;

в Полтаве -без осадков, ночью -4...-6°, днем +0...+2;

в Ровно - без осадков, ночью 0...-2°, днем +3...+5°;

в Симферополе - ясно, ночью -1...+1°, днем +6...+8°;

в Сумах - снег и дождь, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Тернополе - без осадков, ночью 0...-2°, днем +4...+6°;

в Ужгороде - без осадков, ночью +2...+4°, днем +7...+9°;

в Харькове - снег, ночью -5...-7°, днем -1...+1°;

в Херсоне - солнечно, ночью -2...-4°, днем +5...+7°;

в Хмельницком - без осадков, ночью -1...-3°, днем +3...+5°;

в Черкассах - без осадков, ночью -4..-6°, днем +0...+2°;

в Чернигове - снег, ночью -3...-5°, днем +0...-2°;

в Черновцах - без осадков, ночью -1...+1°, днем +4...+6°.

Напомним, в ГСЧС предупредили украинцев, что в результате влияния активного циклона 26 ноября и в течение суток 27 ноября ожидается ухудшение погодных условий. 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается ухудшение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег(прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автодорогах в названных областях.