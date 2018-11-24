Президента Латвии наградили орденом Ярослава Мудрого

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко вручил президенту Латвии Раймондсу Вейонису высшую государственную награду Украины - орден Ярослава Мудрого І степени.

Президент Петр Порошенко вручил президенту Латвии Раймондсу Вейонису орден Ярослава Мудрого І степени. Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце перед началом совместного брифинга глав двух государств.

"Имею большую честь вручить высшую государственную награду Украины орден Ярослава Мудрого І степени за огромный и весомый вклад господина Президента (Латвии – прим. ред.) в развитие и укрепление партнерских, дружественных отношений между Украиной и Латвией", - отметил Порошенко.

Глава Украинского государства подчеркнул, что эта награда является символом благодарности украинского народа и признания личного вклада Раймондса Вейониса в поддержку Украины.

Напомним, Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис заявил, что Латвия поддерживает и будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО и реформы, которые осуществляет для этого правительство Украины. По его мнению, Соглашение об ассоциации с ЕС и безвизовом режиме является очень мощным инструментом продвижения и углубления не только двусторонних отношений между Украиной и Латвией, а также другими странами Украины в Европе.