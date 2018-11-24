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Филарет заявил, что после получения автокефалии в Украине больше не будет Москвы

Филарет заявил, что после получения автокефалии в Украине больше не будет Москвы
15:33 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что если Украина получит автокефалию, то в стране больше не будет московского духа.

Если Украинской православной церкви дадут автокефалию, то в Украине больше не будет Москвы и московского духа. Об этом с трибуны Верховной Рады 23 ноября сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов

Филарет отметил, что в процессе борьбы украинцев за утверждение собственного государства большую роль играет УПЦ КП и добавил, что сейчас украинское православие ждет признания автокефалии.

"Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа", - сказал Филарет.

Напомним, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

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Также было отменено письмо синода 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Вселенский патриархат сообщил, что заседание Объединительного собора в Украине состоится в декабре, а дату объявит Синод патриархата, который пройдет 27-29 ноября.

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Украина, Москва, Патриарх Филарет, Автокефалия, Глава УПЦ КП.
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