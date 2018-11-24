Филарет заявил, что после получения автокефалии в Украине больше не будет Москвы

Новости Украины: Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что если Украина получит автокефалию, то в стране больше не будет московского духа.

Если Украинской православной церкви дадут автокефалию, то в Украине больше не будет Москвы и московского духа. Об этом с трибуны Верховной Рады 23 ноября сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов

Филарет отметил, что в процессе борьбы украинцев за утверждение собственного государства большую роль играет УПЦ КП и добавил, что сейчас украинское православие ждет признания автокефалии.

"Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа", - сказал Филарет.

Напомним, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Также было отменено письмо синода 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Вселенский патриархат сообщил, что заседание Объединительного собора в Украине состоится в декабре, а дату объявит Синод патриархата, который пройдет 27-29 ноября.