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Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена

Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
09:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидается окончательное оформление в юридическом и каноническом плане оформление автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидается окончательное юридическое и каноническое оформление автокефалии Украинской православной церкви. Об этом он заявил, выступая на траурных мероприятиях у Мемориала жертв Голодомора.

"Решение, которое мы, украинцы, ожидали десятилетиями и даже веками, - принято, и мы за него очень благодарны нашей Константинопольской Матери-Церкви. Ожидаем - в ближайшее время окончательно юридически и канонически будет оформлена автокефалия", - сказал глава государства.

Ранее Порошенко сообщил, что на заседании Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября будет принято решение об утверждении Томоса для поместной Украинской православной церкви.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, которые обратились к Вселенскому Патриарху с просьбой о Томосе.

Стало известно, кто поедет в Стамбул на Синод Вселенского патриархата

Собор совершит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты). Президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

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Украина, Петр Порошенко, Получение, Автокефалия, Синод Вселенского патриархата.
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