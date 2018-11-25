Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы

Новости Украины: Рождественский пост – последний многодневный пост в году.

Рождественский пост, который является последним в этом году, начнется в среду, 28 ноября.

Он продлится 40 дней и завершится в праздник Рождества Христова - 7 января.

Рождественский пост считается не таким строгим, как, к примеру, Великий или Успенский, но он также имеет свои ограничения, традиции и обычаи. Тем не менее его послабление разрешается больным людям, беременным и кормящим женщинам, а также детям.

Каких правил люди должны придерживаться во время Рождественского поста, что можно есть и чего нельзя делать.

Почему пост длится именно 40 дней

Существует несколько объяснений, почему Рождественский пост продолжается 40 дней. Число 40 - всегда имело сакральное значение для христиан - Моисей сорок лет водил еврейский народ по пустыне; сорок дней и сорок ночей Иисус постился в пустыне перед тем, как явить себя миру и начать путь служения людям; сорок дней воскресший Иисус является людям до своего вознесения.

Кроме этого числу 40 в данном случае нашли и физиологическое объяснение, которое не относится к церкви. Идеальным сроком для развития ребенка в утробе матери считается 40 недель. За это время дитя полностью формируется и готово встретить новый мир.

Служители говорят, что церковь всегда чутко подходила и подходит к вопросам человеческого духа и свойствам человеческой плоти, поэтому длительность Рождественского поста и была определена в 40 дней.

Зачем придерживаться поста перед Рождеством

Зимний пост у православных христиан служит некой подготовкой к Рождеству Иисуса Христа. Верующие должны очиститься и подготовиться к приходу Сына Божьего, отдавшего свою жизнь во благо людей.

В эти 40 дней нужно ограничивать себя не только в пище, но и духовно. Священники обращают внимание на тот факт, что пост без молитвы является обычной диетой. Люди в это время обязаны избегать любых ссор и конфликтов, искоренять злые дела, прощать обиды, а также воздерживаться от интима, увеселительных и зрелищных мероприятий.

"Пост - это всегда время перемен. Каждый намечает для себя какие-то цели на данный период. Цели разные, большие и малые. Все зависит от духовной зрелости человека: одни планируют больше бывать в храме на богослужениях, другие собираются с духом, чтобы читать утром и вечером молитвенное правило вместо коротких молитв, третьи пытаются со всей строгостью соблюдать пост, а кто-то откажется от сладостей на это время. Ставя перед собой цели, мы должны четко осознавать, зачем собираемся что-то делать. Если в наших планах нет Христа, они не изменят нашу жизнь, нашу душу. С таким же успехом можно использовать пост для похудения и диеты, что некоторые и делают. Пост предназначен для другого", - отметил митрополит Бориспольский.

Каких традиций нужно придерживаться в пост

В Рождественский пост существуют некоторые традиции и обряды, которые нужно соблюдать. В этот период верующим нужно чаще читать Евангелие - те псалмы, что читаются в храме или же все подряд. При этом те люди, которые регулярно читают Евангелие, должны регулярно читать и Псалтырь.

Утверждается, что в любой день поста можно совершать обряд крещения, но вот венчаться - нельзя, поэтому все свадебные торжества нужно планировать до начала поста или после Рождества Христова. Кроме этого для тех, кто решит заключить брак в ЗАГСе, этот период также не самый подходящий, так как это период воздержания и молитв.

В целом церковь не рекомендует в Рождественский пост отмечать какие-то знаменательные даты, так как обязательно нужно отказаться от употребления алкоголя, кроме тех случаев, когда необходим прием лекарственных препаратов на спирту или вине.