Денисова о насилии: Женщины не должны молчать

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала женщин обращаться за правовой, медицинской или социально-психологической помощью, если подвергается насилию.

Насилие в отношении женщин существует в любой стране, а в условиях вооруженного конфликта его количество возрастает в разы. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

"Это страшное явление существует в любой стране, не признает ни границ, ни материального достатка, национальности или культуры.

По данным исследований, каждая третья женщина хоть раз в жизни страдала от насилия - физического, психологического, экономического и сексуального", - написала она.

Одновременно Денисова отметила, что и в Украине ситуация осложняется и из-за военной агрессии со стороны РФ на Донбассе, ведь "в условиях вооруженного конфликта количество случаев насилия по отношению к женщинам растет в разы".

"Женщины не должны молчать. Надо обращаться за правовой, медицинской, социально-психологической помощью. Терпеть насилие нельзя", - подчеркнула омбудсмен.

Как сообщалось, в воскресенье, 25 ноября, мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря (День прав человека) проходит акция "16 дней действий против гендерного насилия". Тема нынешней кампании – "Оранжевый мир". Цель єтой темы - активизация усилий гражданского общества в борьбе с насилием в отношении женщин.

Сегодня ООН предлагает надеть одежду или аксессуары оранжевого цвета, чтобы выразить солидарность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек. Во многих городах мира пройдут соответствующие мероприятия, а знаменитые здания будут подсвечены оранжевым цветом.