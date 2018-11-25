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Рождественский пост 2018: история и традиции

Рождественский пост 2018: история и традиции
19:01 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: vesti-ukr.com

Новости Украины: Рождественский пост – последний многодневный пост в году.

Рождественский пост в 2018 году начнется 28 ноября и закончится 6 января – в Сочельник. Длится он 40 дней, поэтому он называется еще Четыредесятницей. Стоит отметить, что это последний пост в этом году. Этот пост накануне Рождества еще называют и Филиппов, потому что он начинается сразу после дня памяти святого апостола Филиппа.

Рождественский пост: история

Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы
Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы Читать полностью

Упоминания о Рождественском посте встречаются с IV века. Он по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. Изначально Рождественский пост длился всего семь дней, затем – 10, но на Константинопольском соборе в 1166 году было утверждено всем христианам хранить пост 40 дней перед праздником Рождества Христова. Это установление соблюдается и сегодня. Затем пост получил общее название в церковном уставе – Четыредесятница.

Этот пост был установлен церковью для того, чтобы, очистившись покаянием, молитвой и постом, а также просветившись душой и сердцем, люди могли подготовиться к праздничной встрече Рождества Христова. Таким образом постящийся стремится прийти к Рождеству Христову, переменив жизнь к лучшему, очистив ее от грехов.

Кроме того, данный период символизирует 40-дневный пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих.

Рождественский пост 2018: традиции

Помимо ограничений в пище, в это время также принято отказываться от вредных привычек, секса и веселья, поскольку это 40-дневный период сосредоточенности и усердных молитв.

Стоит подчеркнуть, что пост подразумевает не только ограничения в еде, но и духовное очищение, иначе он превратится в диету. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, прощением обид, искоренением злых мыслей, воздержанием от соблазнов.

Рождественский пост 2018-2019: какого числа и как правильно питаться

Важно помнить, что главная задача Рождественского поста – очистить себя духовно. В это время главное не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных мыслей и страстей. Поэтому считается, что провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от пищи.

Согласно традициям, крещение может совершаться в любой день Рождественского поста, а вот проводить обряд венчания или заключать брак нельзя, так как это период воздержания и молитв. Свадебные торжества нужно планировать до начала поста или после Рождества.

Также церковь не рекомендует отмечать какие-либо знаменательные даты во время Рождественского поста, поскольку в этот период необходимо отказаться от употребления алкоголя.

Рождественский пост 2018-2019: что можно и чего нельзя делать в Филиппов пост

В дни Рождественского поста строго запрещается употреблять мясо, молочные продукты, яйца, алкоголь, кроме вина в отдельные дни. В среду и пятницу следует придерживаться сухоядения - еда должна быть термически не обработанной. Рекомендуется есть хлеб, орехи, сырые или квашеные овощи, фрукты и сухофрукты, мед. Также в эти дни нельзя пить вино. Отметим, что в некоторые дни допускается употребление рыбы и вина.

Завершается пост Cочельником 6 января. В этот день лишь при появлении первой звезды можно отведать сочиво - блюдо из размоченных зерен пшеницы с фруктами и медом. Отсюда и название этого дня - Сочельник. Никаких особых традиций рождественского стола нет - что у человека есть в доме, тем он и разговляется.

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