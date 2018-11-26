Принципы финансирования программы "Доступные лекарства" будут изменены

Новости Украины: Принцип финансирования программы "Доступные лекарства" будет изменен с апреля.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что с апреля будет изменен принцип финансирования правительственной программы "Доступные лекарства" и вместо распределения средств субвенции по регионам будет работать единый надежный плательщик - Нацслужба здоровья. Об этом чиновник написала в Facebook.

"С 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит в администрирование НСЗУ Национальная служба здоровья Украины. Как в настоящий момент Нацслужба здоровья заключает договоры с медучреждениями и оплачивает напрямую предоставленные ими услуги, так со следующего года служба здоровья контрактует аптеки", - написала Супрун.

По ее словам, в основном изменится принцип финансирования программы. В частности, вместо распределения средств субвенции по регионам будет работать единый надежный плательщик — Нацслужба здоровья. Будет действовать новый прямой контракт между НСЗУ и аптекой, вместо заключения договоров между аптеками и департаментами здравоохранения или учреждениями здравоохранения, а после заключения прямых договоров с аптеками НСЗУ напрямую будет возмещать им стоимость лекарственных средств.

Супрун отметила, что со временем все рецепты будут выписываться в электронном виде, и по этим рецептам пациент будет иметь возможность получить лекарства независимо от места проживания в любой аптеке, которая подписала договор с НСЗУ.

"Теперь уже разработан функционал для заключения договоров между аптеками и НСЗУ. Следующий шаг — разработка функционалу для выдачи и погашения электронного рецепта. Перевод программы в электронный формат открывает возможности для разработчиков аптечного программного обеспечения, а главное — сделает доступные лекарства для пациентов еще более доступными", - отметила она.

По убеждению Супрун, эти изменения позволят ввести единые прозрачные правила вхождения в систему для всех — от отдельных аптечных учреждений до больших аптечных сетей. Как деньги уже пошли за пациентом в медучреждения, которые оказывают первичную медицинскую помощь, они пойдут за пациентом в аптеку.