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В Украине объявили штормовое предупреждение: ограничено движение в областях

В Украине объявили штормовое предупреждение: ограничено движение в областях
10:12 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды, объявлено штормовое предупреждение, пешеходов просят быть осторожными при переходе дороги.

В течение 26-27 ноября в Украине ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня и завтра в Украине, кроме южной части, мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, на Прикарпатье, центральных и Харьковской областях сильные осадки. 27 ноября в южных, Днепропетровской областях и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с, ночью местами сильный дождь.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, в Украине пройдут дожди и снегопады, наиболее теплая погода ожидается на юге и востоке.

Как сообщает сайт Укравтодора, с 7:00 полиция начала в пределах Киевской области ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. Также не пускали грузовики в Киев. С 8:00 полиция начала пускать в столицу по 5 фур с интервалом в 5-10 мин.

Киевская администрация призывает водителей частных авто воздержаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники.

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Пешеходам рекомендуют двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

По данным Укравтодора, в Христиновском районе Черкасской области на автодороге М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 526, произошло ДТП.

В настоящее время движение по М-12, км 526 перекрыто. Проезд автомобилей осуществляется через Христиновку. О восстановлении движения обещают сообщить дополнительно.

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Украина, Штормовое предупреждение, Ухудшение погодных условий, Ситуация на дорогах.
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