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Националисты собрались возле АП и озвучили государству свои требования

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Националисты собрались возле АП и озвучили государству свои требования
14:23 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве возле Администрации Президента представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" требуют расторжения договора между Украиной и РФ.

Несколько сотен представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин" собрались под зданием Администрации президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус" в Facebook.

"Наше ключевое требование - расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года. Без этого решения введение военного положения - профанация", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Нацкорпусе" требуют решительных действий руководства государства в ответ на агрессию РФ и введения военного положения без отмены или переноса даты выборов.

Напомним, утром 25 ноября Россия с помощью "севшего на мель" танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение.

Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.

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Администрация Президента Украины, Национальный корпус, Национальные дружины.
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