Муженко: Нашим извечным врагом является российский агрессор

Новости Украины: Виктор Муженко сообщил кто был и остается врагом для Украины.

Российский агрессор был и остается исконным врагом Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в Twitter.

"Боевые побратимы! Нашим исконным врагом был и остается российский агрессор и его цель неизменная - уничтожить Украину. ВСУ выполнят свою миссию относительно защиты Украины, чего бы это не стоило. Пусть нам поможет Бог по этому святому делу! Служим украинскому народу", - написал он.

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли украинские корабли в районе Керченского пролива. По последним данным, шесть украинских моряков получили ранения. Три корабля украинских ВМС и более 20 моряков захвачены Россией.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива.

В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.