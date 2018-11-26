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Порошенко: В указе не предусмотрено никаких мер, которые ограничивают права и свободу граждан

Порошенко: В указе не предусмотрено никаких мер, которые ограничивают права и свободу граждан
20:25 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Петр Порошенко заявляет, что Указ "О введении военного положения в Украине" не содержит никаких пунктов, которые бы ограничивали права или свободы граждан нашей страны.

Президентский указ о введении военного положения не содержит никаких мер, ограничивающих права и свободу украинцев. Это подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко во время обращения к украинцам в понедельник.

"В указе я не предусматриваю никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, введением цензуры и тому подобное. Надеюсь, что и политики, и масс-медиа будут действовать ответственно и адекватно в сложившейся ситуации, и не будут атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов", - отметил Порошенко.

В то же время он добавил, что также не планирует пока прибегать к полной или частичной мобилизации.

"Эта возможность остается открытой, только если Россия все-таки прибегнет к дальнейшей эскалации", - уточнил Президент.

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.

Разведка сообщила Порошенко о серьезной угрозе вторжения российской армии

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.

Порошенко сначала подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно введения военного положения в Украине на 60 суток - с 26 ноября до 25 января, однако позже заявил, что будет рекомендовать Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы военное положение не накладывался на начало избирательной кампании, которая стартует в конце декабря.

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Украина, Петр Порошенко, Президент Украины, Военный стан в Украине.
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