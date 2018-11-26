Разведка сообщила Порошенко о серьезной угрозе вторжения российской армии

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко в телеобращении к народу заявил об угрозе вторжения в страну со стороны России.

Разведывательные данные говорят об очень серьезной угрозе операции России против Украины на суше. Об этом проинформировал Президент Петр Порошенко во время обращения к гражданам в понедельник.

"Разведывательные данные говорят об очень серьезной угрозе операции против Украины на суше. У меня в руках есть сведения наших разведывательных данных, и тут на несколько страниц детальное описание всех сил противника, которые расположены на расстоянии буквально нескольких десятков километров от нашей границы, готовых в любой момент к вторжению в Украину", - сказал он.

Как известно, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы России захватили три украинских корабля, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны россиянами в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", пораженные огнем противника, потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" тоже заставили остановиться.