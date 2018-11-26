Климкин: Захваченные украинские моряки имеют статус военнопленных

Новости Украины: МИД Украины на пленарном заседании Верховной Рады заявил, что захваченные российскими силовиками украинские моряки должны считаться военнопленными.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что освобождение украинских моряков, захваченных российскими силовиками в воскресенье в районе Керченского пролива, является приоритетным заданием.

"Украинские моряки, захваченные Российской Федерацией, в соответствии с международным гуманитарным правом должны считаться военнопленными", - сказал П.Климкин на пленарном заседании Верховной Рады в понедельник, подчеркнув, что именно поэтому Украина прилагает усилия для того, чтобы именно Международный Комитет Красного Креста должен принимать участие в их освобождении.

"Вторым ключевым заданием является наказание России и укрепление санкций. И третьим, безусловно, является наращивание присутствия безопасности наших партнеров в Черном море с учетом сознательной эскалации со стороны России", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что после принятия Верховной Радой решения о введении военного положения и его обнародования в СМИ, "мы в соответствии с существующей практикой сообщим генеральному секретарю ООН о праве Украины на самооборону согласно со ст.51 Статута ООН". "Хотя, безусловно, мы будем пытаться решить ситуацию в соответствии со ст.33 мирным способом, но мы видим, что это с Россией невозможно", - напомнил П.Климкин.