Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет

Новости Украины: СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов.

Решение принял СНБО 26 ноября, его поддержал президент Украины Петр Порошенко своим указом.

Указ вступает в силу одновременно с законом о его утверждении.

"Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди", - говорится в решении СНБО.

Также Генеральному штабу ВСУ поручается безотлагательно подать президенту предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил и других воинских формирований.

Кроме этого, ГШ ВС должен безотлагательно "предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах".

СНБО также поручил Генштабу внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что введение военного положения не предусматривает немедленной мобилизации.

Однако планируется провести соответствующую работу с резервом I очереди.

Оперативный резерв І очереди – это резервные кадры органов управления, воинских частей, подразделений ВСУ, других военных формирований, а также резервисты и военнообязанные предназначенные для комплектования вооруженных сил и других военных формирований.