Скачать
Понедельник, 26.11.2018
В Украине ввели военное положение: названы области
В Украине ввели военное положение: названы области
В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет

Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
21:24 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов.

Решение принял СНБО 26 ноября, его поддержал президент Украины Петр Порошенко своим указом.

Указ вступает в силу одновременно с законом о его утверждении.

"Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди", - говорится в решении СНБО.

Также Генеральному штабу ВСУ поручается безотлагательно подать президенту предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил и других воинских формирований.

Кроме этого, ГШ ВС должен безотлагательно "предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах".

СНБО также поручил Генштабу внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что введение военного положения не предусматривает немедленной мобилизации.

Однако планируется провести соответствующую работу с резервом I очереди.

В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе

Оперативный резерв І очереди – это резервные кадры органов управления, воинских частей, подразделений ВСУ, других военных формирований, а также резервисты и военнообязанные предназначенные для комплектования вооруженных сил и других военных формирований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, СНБО, ВСУ, Мобилизация, Генштаб, Генштаб ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
02 Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море
03 Танцы со звездами 2018: кто стал победителем грандиозного суперфинала (Видео)
04 В Украине ввели военное положение: названы области
05 Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина обратилась за поддержкой к США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ДТП в Харькове: Суд приобщил к делу новые документы
ДТП в Харькове: Суд приобщил к делу новые документы
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Порошенко: Военное положение продлится 30 дней и начнется 28 ноября
Порошенко: Военное положение продлится 30 дней
Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь