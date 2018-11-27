Сегодня ГБР начнет работу и откроет первые производства

Новости Украины: Сегодня, 27 ноября, следователи Государственного бюро расследований примут присягу и откроют первые уголовные производства.

Следователи Государственного бюро расследований во вторник, 27 ноября, примут в рабочем формате присягу и начнут первые уголовные производства. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на эту дату планируется назначение 295 следственных Государственного бюро расследований."В центральном аппарате и территориальных управлениях бюро сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование воинских преступлений.

Одновременно продолжаются конкурсы на 73 должности следователей, из них: 38 должностей в центральном аппарате и 35 – в территориальных управлениях", - сообщили в ГБР.

Всего по состоянию на 27 ноября в Государственном бюро расследований должно быть назначено 520 работников. Среди них: 177 – в центральном аппарате и 343 – в территориальных управлениях.

В ведомстве отмечают, что начнут работу без оперативных работников, а во время досудебных расследований будут привлекать оперативные подразделения других правоохранительных органов.

Кроме того, в ГБР отметили, что в связи с Указом Президента Украины Петра Порошенко №390/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" отменены торжества принесения присяги следователями Государственного бюро расследований. Следователи ГБР в рабочем формате примут присягу и начнут производство.