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Украинский моряк отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ

Украинский моряк отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ
07:38 Сегодня Телеграф Фото: Думская

Новости Украины: Захваченный ФСБ России украинский командир Роман Мокряк отказался давать "показания".

Командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС ВС Украины "Бердянск" старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников российского ФСБ и "признаться" на видео в не совершенных им преступлениях.

Об этом со ссылкой на издание "Думская" сообщает Украинский милитаристский портал. Издание получило эту информацию от правозащитников, занимающихся правовой поддержкой пленных в оккупированном Крыму.

"Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу", - рассказал собеседник издания. Во время штурма катер под командованием Мокряка был поврежден россиянами, в результате чего почти вся команда катера получили ранения и не смогла сопротивляться агрессору.

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Роман Мокряк родился в 1986 году в Кировоградской области. Начинал службу в Севастополе на подводной лодке "Запорожье". После оккупации Крыма остался верен присяге и продолжил службу на ракетном катере "Прилуки". В 2016 году принял под командование самый новый на то время бронированный артиллерийский катер с бортовым номером U175, который впоследствии получил имя "Бердянск".

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Керченский пролив, Бердянск, ФСБ, Моряки, ВМС ВС.
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