ДТП в Харькове: защита требует для Зайцевой назначить психиатрическую экспертизу

Новости Украины: Защитник Елены Зайцевой требует назначить для подзащитной психиатрическую экспертизу.

Елене Зайцевой, обвиняемой в деле о смертельном ДТП в Харькове, могут назначить психиатрическую экспертизу. Об этом 27 ноября ходатайствовал адвокат второго фигуранта аварии Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает NewsRoom.

Защитник Зайцевой уверен, что вишеуказанная экспертиза поможет ответить на вопрос, была ли обвиняемая в момент совершения преступления под воздействием наркотиков. Данное исследование Перепелица предложил доверить столичным специалистам.

"В Харькове данное исследование уже проводилось во время досудебного следствия, но ответа так и не было", - сказал адвокат.

В итоге, судья Виктор Попрас объявил перерыв до 4 декабря, чтобы у адвокатов Юлии Козырь и Евгения Мельниченко, а также представителей обвинения было время ознакомиться с ходатайством.

Ранее сообщалось, что в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло смертельное ДТП: "Лексус" Елены Зайцевой, который двигался на красный цвет светлофора, столкнулся с "Фольксваген Туарег", за рулем которого был Геннаий Дронов. После чего, "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. Пять человек погибли на месте, еще один человек умер от полученных травм в больнице.

На время проведения расследования по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове суд взял под стражу Зайцеву и Дронова. Первые анализы показали, что в организме Зайцевой были опиаты. После чего врач, которая проводила осмотр, Елена Федрико исчезла.