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Американцам дали рекомендации, как себя вести в Украине
11:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: США посоветовали своим гражданам пересмотреть путешествия в области, где вводится военное положение.

США посоветовали своим гражданам пересмотреть путешествия в области, где вводится военное положение, и избегать демонстраций. Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.

Посольство все еще оценивает, как военное положение может повлиять на эти регионы. В то же время посольство США рекомендует американцам в Украине принять определенные меры.

Во-первых, гражданам США рекомендовали пересмотреть путешествия в районы, в которых действует военное положение. Также советуют ожидать большее, чем обычно, присутствие полиции, неожиданные перекрытия улиц, ограничения и обыски. Американцам советуют избегать демонстраций, мониторить медиа, придерживаться локальных инструкций по правопорядку, сообщить родственникам о том, что они в безопасности.

Также рекомендуется зарегистрировать свои контактные данные в программе Smart Traveller Program (STEP), чтобы получать обновленную информацию.

"Следите за Twitter и веб-страницей посольства США для получения дополнений к информации", - говорится в сообщении.

Военное положение в Украине вступило в силу – опубликован указ

Напомним, в связи с Азовским кризисом Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября согласовала президентскую инициативу ввести военное положение на 30 дней в определенных регионах. Президент подчеркнул, что не будет прибегать к ограничению свобод граждан, пока в этом не будет необходимости. Кроме того, парламентарии определили, что дата проведения президентских выборов - 31 марта 2019 года.

Отметим, СНБО разъясняет, что режим военного положения начал действовать с 14:00 26 ноября в десяти регионах Украины - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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США, СНБО, Военное положение, Госдеп США.
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