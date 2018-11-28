"Пакет малыша" и соцпрограммы: Кабмин принял ряд необходимых документов

Новости Украины: В Кабмине установили порядок использования средств по важным социальным программам.

Правительство урегулировало порядок использования средств по важным бюджетным социальным программам. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, правительство на своем заседании приняло постановление Кабинета министров "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 27 декабря 2001 г. № 1764 и от 23 апреля 2014 г. № 117".

Как отмечается, Министерство социальной политики разработало этот документ для обеспечения финансовой поддержки мер по созданию рабочих мест для воспроизводства и развития инфраструктуры Донецкой области.

Постановление также будет способствовать приобретению специально оборудованных автомобилей для перевозки лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, а также закупкам лечебного, диагностического, реабилитационного оборудования и мебели для клиники Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности.

Кроме того, документ позволит обеспечить бесперебойное предоставление при рождении ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша", путем урегулирования вопроса относительно эффективного и полного использования бюджетных средств.

Кабинет министров принял также постановление "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми".

Постановление было разработано Министерством социальной политики в связи с принятием Верховной Радой Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усилению социальной защиты лиц, которые ухаживают за больными детьми", которым были внесены изменения, в частности, в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", в части введения отдельного вида помощи для лиц, которые ухаживают за детьми, больными тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарный диабет I типа(инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.

Кроме того, в связи со вступлением в силу Закона Украины "Об электронных доверительных услугах" уточнен термин "электронная цифровая подпись".

Этот документ определяет порядок предоставления помощи лицам, которые ухаживают за больными детьми. Врачебно-консультационная комиссия наделена полномочиями по выдаче справки, необходимой для назначения пособия.