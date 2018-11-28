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Протесты "Евробляхеров": все пункты пропуска на границе разблокированы

Протесты &quot;Евробляхеров&quot;: все пункты пропуска на границе разблокированы
18:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Участники акции на автомобилях иностранной регистрации разблокировали все пункты пропуска .

Все, ранее перекрытые участниками акции на автомобилях иностранной регистрации, пункты пропуска полностью разблокированы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба предложила ограничить въезд некоторым категориям россиян

Ранее сообщалось, что на западной границе "евробляхеры" блокировали подъездные пути к пунктам пропуска на участке западной границы.

В то же время они блокировали около десятка пунктов пропуска на госгранице, что значительно усложнило пересечение участниками международного движения и привело к пробкам.

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Граница, Госпогранслужба, Пункты пропуска, Еврономера, Евробляхи, Евробляхеры.
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