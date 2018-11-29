В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз

В ближайшие сутки, 30 ноября, над территорией Украины останется холодная воздушная масса, погоду большинства областей будет определять поле повышенного давления, лишь южной части - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.
В пятницу на большинстве территории Украины - без осадков, только днем в южных и местами в центральных областях небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно 5-10 м/с, на востоке и юге страны порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 3-8° мороза, на Закарпатье около 0° (в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза); в южных областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза.
В Крыму ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-2° тепла. В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 5-7° мороза.
ГСЧС Украины сообщает, что в реках Украины 29-30 ноября продолжается усиление ледовых явлений до установления ледостава. 29-30 ноября на реках страны (кроме украинского участка Дуная) и Киевском водохранилище продолжится усиление ледовых явлений до установления ледостава на отдельных участках; на остальных днепровских водохранилищ (кроме Каховского) ожидается появление первичных ледовых явлений.
Прогноз погоды на 30 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на среду, 29 ноября, в городах Украины:
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,0 градусов тепла в 2012 году, самая низкая –ночью на отметке 16,3 градусов мороза в 1931 года.
По прогнозам синоптиков, погода в первый месяц зимы будет переменчивой – в Украину придет потепление, которое время от времени будут прерывать пару холодных дней. Украинцам не стоит ждать долговременных сильных морозов и снегопадов. Резкое изменение погоды и похолодание возможны только в конце декабря.
В субботу, 1 декабря, в западных областях Украины сохранится холодная без осадков погода, температура ночью 11-16°, днем 1-6° мороза, в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза. На остальной территории умеренный, местами сильный снег (днем в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега); температура ночью 5-10° мороза; днем 1-6° мороза, на крайнем юго-востоке около 0°. Ветер в Украине преимущественно восточный 5-10 м/с, в восточных областях и Приазовье ночью порывы 15-20 м/с, метель. В Киеве снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.
Прогноз погоды на 1 декабря, фото: meteo.gov.ua
С 3 декабря осадки прекратятся, но холод не уйдет из страны. Уже с 4 декабря, начиная с западных областей, в Украине потеплеет: ожидается дневная температура около 0, а ночная – от 0 до минус 5 градусов мороза. К концу первой декады декабря следует ожидать похолодания на несколько дней, однако сильные морозы до конца этого года маловероятны.
Вторая десятидневка декабря в Украине начнется с потепления, которое продлится до 20 числа. При этом повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Третья декада первого зимнего месяца начнется с резкого снижения температуры. Но оно будет непродолжительным, на смену придет потепление. Сильного мороза не будет до конца 2018 года.
Синоптик Леонид Горбань отметил, что "температурные качели", которые ожидаются в декабре, будут продолжаться и в январе. По его словам, настоящая зима придет в Украину примерно после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.
"Так что незначительное похолодание будут меняться потеплением, настоящей зимы в декабре ждать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления. Нормальная зима в Украине, по моим расчетам, придется не раньше 16 января", – отметил синоптик.