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В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз

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В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
14:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Начало календарной зимы Украина встретит холодами со снегопадами в большинстве областей и гололедицей на дорогах.

В ближайшие сутки, 30 ноября, над территорией Украины останется холодная воздушная масса, погоду большинства областей будет определять поле повышенного давления, лишь южной части - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу на большинстве территории Украины - без осадков, только днем в южных и местами в центральных областях небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно 5-10 м/с, на востоке и юге страны порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. 

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Температура ночью 10-15°, днем 3-8° мороза, на Закарпатье около 0° (в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза); в южных областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза.

В Крыму ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-2° тепла. В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 5-7° мороза.

ГСЧС Украины сообщает, что в реках Украины 29-30 ноября продолжается усиление ледовых явлений до установления ледостава. 29-30 ноября на реках страны (кроме украинского участка Дуная) и Киевском водохранилище продолжится усиление ледовых явлений до установления ледостава на отдельных участках; на остальных днепровских водохранилищ (кроме Каховского) ожидается появление первичных ледовых явлений.

Прогноз погоды на 30 ноября,  фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 29 ноября, в городах Украины:

  • в Киеве - без осадков, ночью -10...-12°, днем -5...-7°;
  • в Виннице - снег, ночью -15...-17°, днем -9...-11°;
  • в Луганске - ясно, ночью -11...-13°, днем -4...-6°;
  • в Луцке - солнечно, ночью -9...-11°, днем -2...-4°;
  • во Львове - солнечно, ночью -10...-12°, днем -6...-8°;
  • в Днепре - снег, ночью -10...-12°, днем -3...-5°;
  • в Донецке - ясно, ночью -9...-11°, днем -4...-6°;
  • в Житомире -солнечно, ночью -11...-13°, днем -7...-9°;
  • в Запорожье - снег с дождем, ночью -7...-9°, днем -1...-3°;
  • в Ивано-Франковске - без осадков, ночью -13...-15°, днем -6...-8°;
  • в Кропивницком - снег, ночью -10...-12°, днем -2...-4°;
  • в Николаеве - снег, ночью -8..-10°, днем -1...-3°;
  • в Одессе - снег, ночью -7...-9°, днем -2...-4°;
  • в Полтаве -ясно, ночью -11...-13°, днем -4...-6;
  • в Ровно - солнечно, ночью -10...-12°, днем -3...-5°;
  • в Симферополе - мокрый снег, ночью -2...-4°, днем -1...+1;
  • в Сумах - ясно, ночью -12...-14°, днем -3...-5°;
  • в Тернополе - солнечно, ночью -11...-13°, днем -5...-8°;
  • в Ужгороде - без осадков, ночью -9...-11°, днем -1...+1°;
  • в Харькове - ясно, ночью -13...-15°, днем -5...-7°;
  • в Херсоне - мокрый снег, ночью -5...-7°, днем 0...-2°;
  • в Хмельницком - без осадков, ночью -12...-14°, днем -5...-7°;
  • в Черкассах - снег, ночью -12..-14°, днем -5...-7°;
  • в Чернигове - солнечно, ночью -11...-13°, днем -5...-7°;
  • в Черновцах - без осадков, ночью -15...17°, днем -8...-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,0 градусов тепла в 2012 году, самая низкая –ночью на отметке 16,3 градусов мороза в 1931 года.

Погода в декабре

По прогнозам синоптиков, погода в первый месяц зимы будет переменчивой – в Украину придет потепление, которое время от времени будут прерывать пару холодных дней. Украинцам не стоит ждать долговременных сильных морозов и снегопадов. Резкое изменение погоды и похолодание возможны только в конце декабря.

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В субботу, 1 декабря, в западных областях Украины сохранится холодная без осадков погода, температура ночью 11-16°, днем 1-6° мороза, в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза. На остальной территории умеренный, местами сильный снег (днем в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега); температура ночью 5-10° мороза; днем 1-6° мороза, на крайнем юго-востоке около 0°. Ветер в Украине преимущественно восточный 5-10 м/с, в восточных областях и Приазовье ночью порывы 15-20 м/с, метель. В Киеве снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

Прогноз погоды на 1 декабря,  фото: meteo.gov.ua

С 3 декабря осадки прекратятся, но холод не уйдет из страны. Уже с 4 декабря, начиная с западных областей, в Украине потеплеет: ожидается дневная температура около 0, а ночная – от 0 до минус 5 градусов мороза. К концу первой декады декабря следует ожидать похолодания на несколько дней, однако сильные морозы до конца этого года маловероятны.

Вторая десятидневка декабря в Украине начнется с потепления, которое продлится до 20 числа. При этом повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Третья декада первого зимнего месяца начнется с резкого снижения температуры. Но оно будет непродолжительным, на смену придет потепление. Сильного мороза не будет до конца 2018 года. 

Синоптик Леонид Горбань отметил, что "температурные качели", которые ожидаются в декабре, будут продолжаться и в январе. По его словам, настоящая зима придет в Украину примерно после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода зимой в Украине

"Так что незначительное похолодание будут меняться потеплением, настоящей зимы в декабре ждать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления. Нормальная зима в Украине, по моим расчетам, придется не раньше 16 января", – отметил синоптик.

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Погода, Гололед, Снегопад, Морозы, Прогноз погоды, Погода 30 ноября, Погода 1 декабря.
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