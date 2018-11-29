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В ГФС назвали количество оформленных по новым правилам авто на еврономерах

В ГФС назвали количество оформленных по новым правилам авто на еврономерах
15:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Государственной фискальной службе сообщили, что почти за неделю действия новых правил ввоза автомобилей в Украину, растаможено 15 транспортных средств.

Государственная фискальная служба сообщила, что с начала действия новых правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией уже оформлено 15 таких транспортных средств.

В бюджет от растаможки таких автомобилей поступило 890 тысяч гривен, экономия благодаря льготным ставкам составила почти полмиллиона гривен.

В ГФС уточнили, что один из растаможенных автомобилей находился в Украине с нарушением таможенных правил, в связи с этим владельцу потребовалось оплатить взнос на сумму 8,5 тысяч гривен.

В Украине растаможили первую "евробляху"

В среду, 28 ноября, Кабинет министров Украины на заседании утвердил временный порядок растаможки авто на иностранной регистрации, в соответствии с которым растаможка будет осуществляться с некоторыми особенностями:

  • декларантом авто имеет право выступать физическое лицо - резидент. От его имени декларирование авто может осуществлять таможенный брокер;
  • для таможенного оформления транспортного средства органу доходов и сборов подается электронная таможенная декларация;
  • вместе с электронной таможенной декларацией органу доходов и сборов подаются счет или другой документ, определяющий стоимость авто, регистрационный документ на транспортное средство, выданный органом страны регистрации, и документ, подтверждающий право собственности на авто или право распоряжаться и декларировать такое транспортное средство;
  • для налогообложения транспортных средств применяется фактурная стоимость этих транспортных средств;
  • в случае отказа в таможенном оформлении авто по заявленной фактурной стоимости таможенный орган выносит решение о корректировке заявленной стоимости и выдает карточку отказа, в которой указывает причины и приводит исчерпывающие разъяснения;
  • доставка транспортного средства в зону таможенного контроля осуществляется декларантом после представления электронной таможенной декларации и получения от органа доходов и сборов уведомления с указанием даты и времени предъявления транспортного средства органу доходов и сборов;
  • если после предъявления транспортного средства органу дохода и сборов выполнение таможенных формальностей не требует пребывания транспортного средства в зоне таможенного контроля, орган доходов и сборов направляет декларанту сообщение, что такое транспортное средство может быть вывезено из зоны таможенного контроля.

Как сообщалось, 25 ноября вступили в силу принятые Верховной Радой законы об изменениях правил ввоза автомобилей на иностранных номерах, которые, в том числе, предусматривают уплату акцизного налога по сниженной ставке в течение 90 календарных дней. Кроме того, в течение 180 дней со дня вступления в силу новых правил действует возможность таможенного оформления транспортных средств, которые нарушили сроки и условия режимов временного ввоза или транзита при условии уплаты 500 необлагаемых налогом минимумов (8,5 тыс. грн).

При превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, владельцу такого автомобиля грозит штраф в размере 170 тыс. грн. или конфискация транспортного средства по решению суда. Кроме того, по его словам, в Национальной полиции Украины в автоматизированном режиме будет передаваться информация о сроках временного ввоза и транзита автомобилей и лиц, их ввезли. Также Нацполиция будет данные о транспортных средствах личного пользования, находящихся на территории Украины с нарушением сроков временного ввоза и / или транзита.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год предусматривает 1 млрд грн поступлений от растамаживания автомобилей с европейской регистрацией, которые будут направлены в Пенсионный фонд Украины, заявил первый заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко. По расчетам Министерства финансов, это может быть еще больше - от 5 до 8 млрд грн. Если будут дополнительные поступления - это будет профицит, который в течение следующего года можно будет перераспределить и дополнительно направить в Пенсионный фонд или на другие социальные программы.

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ГФС, Новые правила, Поступления в госбюджет, Растаможка авто на еврономерах, Растаможка евроблях, Количество растаможенных авто.
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