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Минкульт: Учреждения, организации и заведения культуры работают в штатном режиме

Минкульт: Учреждения, организации и заведения культуры работают в штатном режиме
16:38 Сегодня Телеграф Минкульт Фото: Facebook

Новости Украины: Министерство культуры Украины вместе с учреждениями, организациями и заведениями культуры будет функционировать в штатном режиме.

В Министерстве культуры Украины заявляют, что все учреждения, организации и заведения культуры на время действия военного положения функционируют в штатном режиме.

В Министерстве подчеркнули, что запланированные культурно-художественные, гастрольные и другие мероприятия в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях не отменяются.

В то же время, отметили в ведомстве, если со стороны Службы безопасности Украины или правоохранительных органов поступит информация о серьезной угрозе для граждан, могут применяться ограничения, усиление мер безопасности вплоть до отмены культурно-художественных мероприятий. Минкульт будет оперативно сообщать о таких ситуациях.

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Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.

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Украина, Культура, Минкульт, Министерство культуры Украины, Культура Украины, Организации культуры, Учреждения культуры.
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