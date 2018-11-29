Скачать
Четверг, 29.11.2018
Порошенко: Вселенский патриархат &quot;одобрил текст Томоса&quot; для УПЦ
Порошенко: Вселенский патриархат "одобрил текст Томоса" для УПЦ
Во Львове приняли бюджет на 2019 год
Во Львове приняли бюджет на 2019 год
Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Рождественский пост 2018-2019: что и когда можно есть
Рождественский пост 2018-2019: что и когда можно есть

Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно

Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно
19:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Дополнительные рейсы скоростного поезда будут курсировать из Киева и Запорожья по вторникам и субботам.

Акционерное общество "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в декабре и январе переведет на ежедневный график курсирования скоростной поезд категории "Интерсити+" №736/735 по маршруту Киев - Запорожье - Киев.

Согласно сообщению, поезд будет осуществлять дополнительные рейсы из Киева и Запорожья по вторникам и субботам, таким образом, в декабре и январе будет курсировать ежедневно. По графику этот поезд не курсирует в эти дни недели.

В пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что этот поезд отправляется из Киева в 14:47 и прибывает в Запорожье в 21:58. В обратном направлении поезд отправляется в 22:55 и прибывает в столицу в 06:08.

Появилось расписание нового экспресса в аэропорт "Борисполь"

Сообщается, что с введением в действие нового расписания движения поездов на 2018/2019 год, а именно с 9 декабря, поезд №736 "Интерсити+" Киев - Запорожье будет отправляться в другое время: из Киева в 14:11 и прибывать в Запорожье в 21:29. В обратном направлении из Запорожья поезд №735 Запорожье - Киев будет отправляться в 22:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 6:07.

В сообщении отмечается, что поезд останавливается также на станциях Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское, Днепр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Укрзализныця, Скоростной поезд, Киев-Запорожье, Поезд Киев-Запорожье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать
02 Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
04 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
05 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно
Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно
В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
Погода: в конце недели ударят лютые морозы
Долг &quot;Газпрома&quot; перед &quot;Нафтогазом&quot; стал больше
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" стал больше
Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол
Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь