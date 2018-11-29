Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно

Новости Украины: Дополнительные рейсы скоростного поезда будут курсировать из Киева и Запорожья по вторникам и субботам.

Акционерное общество "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в декабре и январе переведет на ежедневный график курсирования скоростной поезд категории "Интерсити+" №736/735 по маршруту Киев - Запорожье - Киев.

Согласно сообщению, поезд будет осуществлять дополнительные рейсы из Киева и Запорожья по вторникам и субботам, таким образом, в декабре и январе будет курсировать ежедневно. По графику этот поезд не курсирует в эти дни недели.

В пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что этот поезд отправляется из Киева в 14:47 и прибывает в Запорожье в 21:58. В обратном направлении поезд отправляется в 22:55 и прибывает в столицу в 06:08.

Сообщается, что с введением в действие нового расписания движения поездов на 2018/2019 год, а именно с 9 декабря, поезд №736 "Интерсити+" Киев - Запорожье будет отправляться в другое время: из Киева в 14:11 и прибывать в Запорожье в 21:29. В обратном направлении из Запорожья поезд №735 Запорожье - Киев будет отправляться в 22:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 6:07.

В сообщении отмечается, что поезд останавливается также на станциях Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское, Днепр.