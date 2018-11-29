Порошенко: Вселенский патриархат "одобрил текст Томоса" для УПЦ

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал пресс-релиз Синода Вселенского Патриархата.

На Синоде Вселенского Патриархата принято историческое решение о создании Автокефальной Украинской Церкви. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

На Синоді Вселенського Патріархату ухвалене історичне рішення про створення Автокефальної Української Церкви. Схвалено текст Томосу про створення цієї церкви і прийнято рішення про скликання об‘єднавчого Собору. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

"На Синоде Вселенского Патриархата принято историческое решение о создании Автокефальной Украинской Церкви. Одобрен текст Томоса о создании этой церкви и принято решение о созыве объединительного Собора", - написал он.

Порошенко также добавил, что "остался только один шаг до завершения этого процесса".

Залишився лише один крок до завершення цього процесу. Нашим православним ієрархам належить зібратися і провести об’єднавчий собор. Обраному предстоятелю випаде честь отримати Томос із рук Вселенського Патріарха. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

"Нашим православным иерархам предстоит собраться и провести объединительный собор. Избранному предстоятелю выпадет честь получить Томос из рук Вселенского Патриарха", - подчеркнул глава государства.

Как известно, 17 апреля текущего года Президент Украины Петр Порошенко заявил об официальной просьбе к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии. Решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине было принято Синодом Вселенского патриархата 11 октября этого года.

Русская православная церковь и руководители Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признавать решение Вселенского патриархата и сопротивлялись процессу. Впрочем, 3 ноября Президент Украины и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.