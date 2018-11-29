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Порошенко: Вселенский патриархат "одобрил текст Томоса" для УПЦ

Порошенко: Вселенский патриархат &quot;одобрил текст Томоса&quot; для УПЦ
20:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал пресс-релиз Синода Вселенского Патриархата.

На Синоде Вселенского Патриархата принято историческое решение о создании Автокефальной Украинской Церкви. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко. 

"На Синоде Вселенского Патриархата принято историческое решение о создании Автокефальной Украинской Церкви. Одобрен текст Томоса о создании этой церкви и принято решение о созыве объединительного Собора", - написал он.

Порошенко также добавил, что "остался только один шаг до завершения этого процесса". 

"Нашим православным иерархам предстоит собраться и провести объединительный собор. Избранному предстоятелю выпадет честь получить Томос из рук Вселенского Патриарха", - подчеркнул глава государства.

 

Как известно, 17 апреля текущего года Президент Украины Петр Порошенко заявил об официальной просьбе к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии. Решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине было принято Синодом Вселенского патриархата 11 октября этого года.

Томос для Украины: Константинополь объявил о решении

Русская православная церковь и руководители Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признавать решение Вселенского патриархата и сопротивлялись процессу. Впрочем, 3 ноября Президент Украины и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

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Петр Порошенко, Президент Украины, Томос, Томос для Украины, Синод Вселенского патриархата.
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