Запрет на въезд в Украину: кого и в каких случаях не будут пускать

Новости Украины: Украинские пограничники будут решать, пропускать ли мужчин-граждан России призывного возраста на территорию страны, непосредственно на пункте пропуска, после собеседования.

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал рассказал, что Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на время военного положения.

Исключением будет осуществление гуманитарной миссии, например прибытие на похороны, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны и или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем", - сказал он. При этом глава ГПСУ подчеркнул, что в отношении граждан Украины никаких ограничений на границе не вводится.

Цигикал добавил, что граница охраняется в усиленном режиме. Основные усилия были направлены на эффективное применение резервов и их доукомплектования, высылку увеличенных нарядов на границу с РФ и на административную границу с временно оккупированным Крымом. Также пограничные наряды дополнительно усилены оружием и бронетехникой, происходит наращивание инженерно-фортификационного обустройства и усилен мониторинг обстановки на границе, активизирована оперативные и контрразведывательные мероприятия.

Он также сообщил об усилении мер в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.