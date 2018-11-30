Полозов: Перемещение украинских моряков – нарушение международных норм

Новости Украины: Вывоз украинских моряков из Крыма нарушает Женевскую конвенцию.

Перенаправление захваченных украинских моряков из Крыма – нарушение международных норм. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил адвокат Николай Полозов.

"РФ уже нарушает нормы Женевской конвенции, обращаясь с военнопленными как с уголовными преступниками. Естественно, никакого СИЗО не должно было быть - их должны были разместить в специальном лагере для военнопленных в соответствии с международными договорами. Тот факт, что их втайне куда-то везут - также безусловное нарушение", - заметил он.

Адвокат отметил, что вечером 29 ноября из СИЗО Симферополя вывезли 21 моряка, а еще троих из больницы в Керчи. Также, он заявил, что больше никакой официальной информации о том, где они находятся на текущий момент, нет. При этом есть масса слухов и предположений, но Николай Полозов отказался их комментировать.

Адвокат добавил, что ждет официального подтверждения информации о местонахождении моряков, также ведется работа со стороны МИД Украины и омбудсмена Людмилы Денисовой.

Ранее сообщалось, что РФ совершила агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из одесского порта в порт Мариуполя. Также сообщалось, что спецназ России обстрелял и захватил три украинских корабля и 24 моряка в Керченском проливе.