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Александру Барабошко избрали меру наказания

Александру Барабошко избрали меру наказания
17:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: strana.ua

Новости Украины: За распространение персональной информации Александру Барабошко и Владимиру Петрову грозит тюрьма.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения блогеру Александру Барабошко в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривен. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку, по утверждению сторон, в деле много нюансов, которые не подлежат огласке, передает ТСН.

Прокуроры решением довольны, хотя в начале заседания просили залог в 6,5 миллионов, обоснование этой суммы, как и причин ее уменьшения судом, не сообщают.

Адвокаты Барабошко с решением не согласны и готовят апелляцию. Говорят, что задержание блогера политически мотивированное. Якобы связано с тем, что он, вместе с политтехнологом Владимиром Петровым, освещали негативные стороны деятельности антикоррупционных органов.

Тем временем в соцсетях друзья Барабошко объявили сбор средств для залога блогеру.

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Также стало известно, что в деле фигурируют 7 эпизодов в отношении различных чиновников, а не только секс-скандал с чиновником МВД.

Напомним, военная прокуратура задержала известного политтехнолога Владимира Петрова по делу о домогательствах и угрозах сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко в отношении студентки Натальи Бурейко. Петрова подозревают в организации кампании по дискредитации чиновника. Позже Бурейко впервые прокомментировала дело - говорит, что отдала свои пароли в соцсети и не знала, что происходит.

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Все по теме:

Тюрьма, Блогер, Владимир Петров, Александра Барабошко, Персональная информация.
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