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Наместник Киево-Печерский Лавры прокомментировал обыски в его доме

Наместник Киево-Печерский Лавры прокомментировал обыски в его доме
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел назвал проведение обыска в принадлежащим ему доме политическим давлением.

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел заявляет о политическом давлении на него и подтверждает факт проведения обыска в принадлежащем ему доме и подсобном хозяйстве Лавры.

"Сегодня осуществляется давление на меня со всех сторон, но хочу вас заверить, что я в святой соборной апостольской канонической церкви, и другой церкви я не признаю, разве что президент возглавит будущую церковь, извините", - сказал митрополит Павел журналистам в пятницу в Киеве.

Митрополит назвал это давление политическим.

Он рассказал, что президент обращался к нему с просьбой обратиться к патриарху Кириллу о снятии анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предоставлении автокефалии Украине. "Мы с ним поговорили, и я сказал, что буду стараться это делать… Но через некоторое время президент поменял направление, и стал общаться со Стамбулом… Они обещают завтра-послезавтра будет автокефалия – пожалуйста, пусть объединяются между собой, а у нас уже все есть", - рассказал митрополит Павел.

Он выразил удивление фактом проведения обысков в рамках расследуемого уголовного дела о нарушении равноправия граждан, в частности в подсобном хозяйстве. "Что, коровы – террористки? Овцы? Что искать там? Я не против, пусть ищут, может кому-то весной надо навоз, так будете знать, где взять для своей грядки", - иронизировал наместник Киево-Печерской лавры.

Митрополит Павел подтвердил, что в принадлежащем ему доме прошли обыски, и при этом отметил, что не посещал его уже 5 лет. "Сегодня (обыски – прим. ред) были в доме, который действительно числится на мне, но с 2013 года я там ни разу не был", - сказал он, добавив, что проживает исключительно в Киево-Печерской лавре, а тот дом, который находится в его собственности, выставлен на продажу.

"И когда мне сделали тяжелую операцию – кто-то дал мне бактериологическое оружие – в 2014 году этот дом был разграблен. Вынесены были пять икон, забрали ящик водки, который там был. И я обращался в милицию, к прокурору, хотелось мне иконы вернуть, никто не обратил на это внимание", - рассказал священник.

"Сегодня, Слава Богу, посвятили, вы увидели, что там человеческой ноги не бывает. Правда, кто-то положил брошюру 2017 года. Но я там был только в 2013 году", - добавил митрополит.

В свою очередь народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский высказал мнение, что обыск у митрополита Павла прошел по сфабрикованному уголовному производству. "По этому сфабрикованному уголовному делу проводится обыск только с одной целью – оказать давление на владыку Павла, который является твердым последователем в отстаивании интересов канонической церкви", - сказал нардеп.

Сотрудники СБУ проводят обыски в Лавре и жилье митрополита Павла

По его словам, силами СБУ, Генеральной прокуратуры, местных администраций оказывается давление на всех архиереев УПЦ с целью заставить их принять участие в объединительном Соборе.

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Дом, Политическое давление, Проведение обысков, Митрополит Павел, Наместник Киево-Печерской лавры.
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