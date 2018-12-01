Скачать
Суббота, 01.12.2018
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
Умер 41-й президент США
Умер 41-й президент США
Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде
Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде

Первый день зимы дебютирует метелями, морозами и сильным ветром

Смотрите фото (3)
Первый день зимы дебютирует метелями, морозами и сильным ветром
08:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В субботу, 1 декабря, практически на всей территории Украины пройдут обильные снегопады, сильные порывы ветра, на дорогах гололедица.

В Украине в субботу, 1 декабря, почти на всей территории ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В ГСЧС предупредили, что в течение субботы ожидается снег по всей территории Украины, сильные порывы ветра, на дорогах гололедица, все подразделения системы Министерства внутренних дел (МВД) Украины перешли на усиленный вариант несения службы.

 На Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усилится северо-восточный ветер 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов.

На остальной территории Украины 1 декабря, кроме западных областей, умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см); днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах большинства областей гололедица. В Киеве и Киевской области утром 1 декабря сильный снег.

Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи", – сказано в сообщении.

В субботу, 1 декабря, на дорогах страны гололедица. Ветер восточный с переходом на Правобережье на западный, 5-10 м/с, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 4-9° мороза, на западе страны 11-16°, в Карпатах до 20°; днем 2-7° мороза, в Приазовье около 0°.

Прогноз погоды на субботу, 1 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -6...-8

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -3...-5

Винница – -3...-5

Одесса – -1...-3

Николаев – -1...-3

Херсон – 0...-2

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 2...4

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -4...-6

Сумы – -4...-6

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...1

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -2...-4

Киев – -4...-6

2-3 декабря прогнозируется облачная с прояснениями погода. 2 декабря ночью в северных областях и на Левобережье снег, 3 декабря в западных областях небольшой снег с переходом в дождь, на остальной части территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 7-12° мороза (2 декабря в Карпатах и Прикарпатье 12-17°, в восточных областях и Приазовье 2-7° мороза), днем 0-5° мороза; 3 декабря в западных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Напомним, отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы. В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Мороз, Снегопады, Штормовой ветер, Прогноз погоды в Украине, Погода в Украине 1 декабря, Погода в городах Украины 1 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
02 Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
03 Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
04 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
05 Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Информация по местным бюджетам Украины появилась в сети
Информация по местным бюджетам появилась в сети
Первый день зимы дебютирует метелями, морозами и сильным ветром
Первый день зимы начнется со снегопада, мороза и гололеда
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Рецепт дня: постный рыбный пирог
Рецепт дня: постный рыбный пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь