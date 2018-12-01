Первый день зимы дебютирует метелями, морозами и сильным ветром

Новости Украины: В субботу, 1 декабря, практически на всей территории Украины пройдут обильные снегопады, сильные порывы ветра, на дорогах гололедица.

В Украине в субботу, 1 декабря, почти на всей территории ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В ГСЧС предупредили, что в течение субботы ожидается снег по всей территории Украины, сильные порывы ветра, на дорогах гололедица, все подразделения системы Министерства внутренних дел (МВД) Украины перешли на усиленный вариант несения службы.

На Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усилится северо-восточный ветер 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов.

На остальной территории Украины 1 декабря, кроме западных областей, умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см); днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах большинства областей гололедица. В Киеве и Киевской области утром 1 декабря сильный снег.

Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи", – сказано в сообщении.

В субботу, 1 декабря, на дорогах страны гололедица. Ветер восточный с переходом на Правобережье на западный, 5-10 м/с, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 4-9° мороза, на западе страны 11-16°, в Карпатах до 20°; днем 2-7° мороза, в Приазовье около 0°.

Прогноз погоды на субботу, 1 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -6...-8

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -3...-5

Винница – -3...-5

Одесса – -1...-3

Николаев – -1...-3

Херсон – 0...-2

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 2...4

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -4...-6

Сумы – -4...-6

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...1

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -2...-4

Киев – -4...-6

2-3 декабря прогнозируется облачная с прояснениями погода. 2 декабря ночью в северных областях и на Левобережье снег, 3 декабря в западных областях небольшой снег с переходом в дождь, на остальной части территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 7-12° мороза (2 декабря в Карпатах и Прикарпатье 12-17°, в восточных областях и Приазовье 2-7° мороза), днем 0-5° мороза; 3 декабря в западных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Напомним, отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы. В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.