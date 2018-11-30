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Безвизовый режим: около 20 млн раз украинцы пересекли границу с ЕС

Безвизовый режим: около 20 млн раз украинцы пересекли границу с ЕС
19:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За год действия безвизового режима украинцы 20 млн раз пересекали границу стран Евросоюза.

Украинцы за год действия безвизового режима, в период с 11 июня 2017 года по 11 июня 2018 года, 20 млн раз пересекали границы стран Евросоюза. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область.

"Скоро исполнится полтора года безвизовому режиму. За год с 11 июня 2017 года по 11 июня 2018 года наши граждане 20 млн раз пересекали границу Европейского Союза. Это не значит, что 20 млн граждан (пересекали границу - ред.), потому что некоторые ездили несколько раз, но 20 млн пересечений, и это количество существенно возрастает", - заявил Порошенко.

Также, президент напомнил, как оппоненты были убеждены в том, что безвиз Украине не нужен, потому, что большинство просто не сможет им воспользоваться. Это происходило во время открытия символических дверей в ЕС вместе с президентом Словакии Андреем Киской.

Популярная туристическая страна ввела безвизовый режим для украинцев

"Но примерно два месяца назад был выдан 10-миллионный биометрический паспорт гражданина Украины (для выезда за границу). А это значит - надо (безвизовый режим - ред.)", - обратил внимание Порошенко.

Он отметил, что почти 130 стран, в том числе страны ЕС, ввели безвиз для украинцев.

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Безвизовый режим, Петр Порошенко, Президент Украины, Безвиз.
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