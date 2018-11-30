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Печерский райсуд: Владимиру Петрову избрали меру наказания

Печерский райсуд: Владимиру Петрову избрали меру наказания
20:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: strana.ua

Новости Украины: В Печерском суде города Киева избрали меру пресечения для политтехолога Владимира Петрова.

Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для политтехнолога Владимира Петрова. Об этом сообщил адвокат Петрова Юрий Иващенко.

"Суд рассмотрел ходатайство (относительно избрания меры пресечения Петрову в виде ареста с альтернативой залога в 48 миллионов грн. - ред.). В удовлетворении ходатайства прокуроров суд отказал, однако применил (к Петрову - ред.) круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней", - сказал Иващенко.

Как сообщалось, главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блоггеру Александру Барабошко по делу, открытому по факту вмешательства в жизнь работника правоохранительного органа, после скандала со студенткой Наталией Бурейко, которая обвинила в сексуальных домогательствах высокопоставленного должностного лица Нацполиции. Оба подозреваемых были задержаны 29 ноября.

Александру Барабошко избрали меру наказания

Правоохранители считают, что Петров был организатором информационной кампании, направленной против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко.

В то же время блоггеру Барабошко сообщили о подозрении в нарушении ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья), ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Печерский суд, Политтехнолог, Владимир Петров, Нацполиция, Юрий Иващенко.
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