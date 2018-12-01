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По Украине выпало до 23 см снега: какая ситуация на дорогах

По Украине выпало до 23 см снега: какая ситуация на дорогах
09:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Карпатах выпало до 23 см снега, на всей территории Украины, кроме западных областей, продолжит идти снег.

В Карпатском регионе выпало до 23 см снега, в целом в Украине, кроме западных областей, будет выпадать умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях местами сильный снег.

При этом, по данным Укравтодора, по состоянию на 8:00 субботы снег умеренной интенсивности выпадает в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях, где высота снежного покрова составляет 10-20 см.

Небольшой снег характерен в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях, где выпало от 2 до 10 см снега. На дорогах страны гололедица. Температура воздуха на большей территории колеблется от -5 ° до -12 ° С, на юге от -1 ° -5 ° С.

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении из-за ненадлежащего состояния дорог нет. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -11 до -20 ° С. Состояние покрытия сухой, на Вышковском перевале в снегу. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме.

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Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 1079 единиц техники и 1354 рабочих, в дежурном режиме - 786 единиц техники и 1094 рабочих.

Как сообщили в КГГА, в Киеве к уборке улиц и дорог от снега с вечера 30 ноября привлечено 358 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке.  Также в Киеве в связи с понижением температуры развернули пункты обогрева, которые располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента соцполитики.

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Все по теме:

Укравтодор, Погода в Украине, Снегопад, Гололедица, ГСЧС, Ситуация на дорогах.
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