Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 2 декабря

Новости Украины: Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 2 декабря, ночью в северных областях и на Левобережье местами может пройти небольшой снег, похолодает.

В Украине в ближайшие сутки 2 декабря погодные условия улучшится и опять похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь ночью в северных областях и на Левобережье местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14° мороза, в Карпатах 15-20°, на востоке страны 3-8° мороза; днём в Украине 2-7° мороза, в западных и южных областях около 0°.

Погода в воскресенье, 2 декабря Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 2 декабря, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Виннице - без осадков, ночью -6...-8°, днем -1...-3°;

в Луганске - ясно, ночью -4...-6°, днем -2...-4°;

в Луцке - дождь, ночью -10...-12°, днем -1...+1°;

во Львове - солнечно, ночью -10...-12°, днем -1...+1°;

в Днепре - ясно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Донецке - дождь со снегом, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Житомире - солнечно, ночью -8...-10°, днем +0...-2°;

в Запорожье - снег с дождем, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Ивано-Франковске - солнечно, ночью -14...-16°, днем -3...-5°;

в Кропивницком - ясно, ночью -6...-8°, днем -3...-5°;

в Николаеве - ясно, ночью -4..-6°, днем -1...-3°;

в Одессе - без осадков, ночью -4...-6°, днем +0..-2°;

в Полтаве -солнечно, ночью -6...-8°, днем -3...-5;

в Ровно - ясно, ночью -9...-11°, днем -1...+1°;

в Симферополе - без осадков, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

в Сумах - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Тернополе - ясно, ночью -12...-14°, днем -1...-3°;

в Ужгороде - без осадков, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

в Харькове -снег, ночью -4...-6°, днем -2...-4°;

в Херсоне - ясно, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Хмельницком - солнечно, ночью -10...-12°, днем -1...-3°;

в Черкассах - без осадков, ночью -6..-8°, днем -3...-5°;

в Чернигове - ясно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Черновцах - солнечно, ночью -14...-16°, днем -3...-5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 декабря самая высокая температура воздуха днём была 13,1° в 1961 году, самая низкая ночью -21,5° в 1998 году.

В Украине 3 декабря без осадков, лишь западных областях небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 5-10°, в центральных областях и на севере Левобережья до 13° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, в западной части ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве 3 декабря без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём около 0°.

Напомним, синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы. Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается.