Климкин и Чапутович почтили память жертв политических репрессий в Быковне

Новости Украины: Министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Яцек Чапутович почтили память жертв НКВД в Быковне, возложив цветы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович почтили память жертв советских массовых политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" возложением цветов. Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня годовщина референдума за независимость, именно Польша первой ее официально признала. Коллега Чапутович первым приехал засвидетельствовать поддержку Украине после актов российской агрессии и привез месседж солидарности. Начали день с совместного почтения памяти жертв НКВД в Быковне", - написал Климкин.

Ранее, глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что главной задачей для двух государств является поддержка мощности украинской армии. Военно-промышленный комплекс Польши открыт для новых направлений военного сотрудничества с Украиной. В этом контексте Чапутович напомнил, что в декабре 2016 года был подписан новый договор о военном сотрудничестве между Украиной и Польшей, который расширил объем сотрудничества военно-промышленных комплексов обоих государств до 24 направлений.