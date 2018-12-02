Порошенко пообещал, что РПЦ в Украине больше не будет держать "пальцы веером"

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что украинцы сами будут выбирать церковь, но Московский патриархат больше не будет расставлять "пальцы веером".

Президент Украины Петр Пороошенко в обращении к украинцам по случаю 27-й годовщины Референдума по поводу утверждения Акта о провозглашении Независимости Украины заявил, что Томос об автокефалии станет еще одним актом провозглашения независимости Украины.

При этом, президент Украины пообещал, что Украина гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, но церковь Московского патриархата в Украине больше не будет расставлять "пальцы веером".

Порошенко заявил, что автокефальная православная церковь Украины не будет государственной. Он пообещал, что у верующих в Украине не отнимут право самостоятельно выбирать свою церковь.

Глава государства пообещал, что не даст Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт. Мир, согласие и единство – таков наш украинский сценарий.

Напомним, Порошенко допускает, что Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, состоится в ближайшее время. Президент выразил надежду, что украинские иерархи православных церквей "хорошо осознают ответственность, которая лежит на них" накануне Объединительного собора украинского православия.